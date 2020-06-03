В Кремле оценили степень готовности ко второй волне коронавируса

Возможность появления второй волны заболеваемости коронавирусом в России просчитывается экспертами, но система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность», - отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что создан задел в борьбе с коронавирусом и эффективность созданной в РФ инфраструктуры уже была неоднократно доказана.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что вторая волна коронавируса в России может возникнуть осенью в период роста других острых респираторных заболеваний.