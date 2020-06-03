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В Кремле заявили, что Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия

Андрей Аркадьев
13:03 03.06.2020
Ранее Владимир Путин утвердил госполитику России в области ядерного сдерживания.
В Кремле заявили, что Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Россия никогда не будет инициатором использования ядерного оружия, это четко следует из основ государственной политики в области ядерного сдерживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где совершенно четко указывается, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие. При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил госполитику страны в области ядерного сдерживания. В документе сказано, что использование ядерного оружия Россия рассматривает в качестве исключительного средства сдерживания.

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