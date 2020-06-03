Московское Управление Федерального казначейства отмечает День образования службы
Третьего июня отмечается День образования Управления Федерального казначейства по городу Москве. От слаженной работы казначейства зависит очень много.
Обеспечение оперативного доведения средств, которые направлены на решение социально-экономических задач, своевременное распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей, представление в судебных органах интересов Министерства финансов РФ и правительства России - это лишь часть задач, решаемых Управлением Федерального казначейства по Москве.
Управление участвует в финансировании важнейших проектов среди которых строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», создание музейных и театрально-образовательных комплексов на территории Приморского края, Калининградской и Кемеровской областей, городе федерального значения Севастополь, реализация инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)» и других.
Руководство Управления Федерального казначейства по Москве сердечно поздравляет сотрудников и ветеранов казначейства с профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, новых профессиональных свершений и всего самого доброго!