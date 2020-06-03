В Минздраве сообщили о начислении президентских выплат более 240 тысячам медиков

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что выплаты за борьбу с коронавирусом за май текущего года должны получить в два раза больше медиков, чем за апрель. Министр также подчеркнул, что президентские выплаты уже начислены 243,5 тыс. медиков, оказывающих помощь COVID-пациентам.

«Количество задействованных медицинских работников по сравнению с апрелем увеличилось практически в два раза. Общее количество участвующих в оказании медицинской помощи медицинских работников - более 450 тысяч», - отметил Мурашко.

При этом министр заявил, что в Москве возвращаются к оказанию плановой медпомощи по своему профилю после улучшения ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень болезней, из-за которых во время пандемии медикам положена страховка. Отмечается, что размер выплат составит минимум 68 тысяч рублей.