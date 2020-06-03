Онищенко рассказал о том, как был создан первый российский препарат от коронавируса

Российское Министерство здравоохранения одобрило первый препарат для лечения коронавируса, подробнее о его появлении и тестировании рассказал первый заместитель Комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире программы «Между тем».

«Это просто идет апробирование уже существующих препаратов, не новых, не созданных с нуля. Их испытывают в клинических условиях, они разрешены для применения и уже ранее применялись для других целей. А сейчас появился новый вирус и их на нем испытали. И его просто разрешают, определяют дозировку, определяют кратность применения, длительность применения и так далее. То есть это не создание нового препарата», - заявил академик.

Недавно в госреестре лекарственных средств появился одобренный Минздравом РФ препарат, предназначенный для лечения новой коронавирусной инфекции под названием «Авифавир».