Польша пригрозила «Газпрому» штрафом в 50 миллионов евро по делу «Северного потока-2»

В Польше возбуждено дело против российской госкорпорации «Газпром» за непредоставление информации в рамках расследования по проекту «Северный поток — 2» и отсутствие сотрудничества. Отмечается, что штраф для компании может составить до 50 миллионов евро, «независимо от последствий разбирательства».

В 2018 году польский регулятор «UOKiK» предъявил шести компаниям обвинения в незаконном финансировании строительства «Nord Stream ― 2»: «Газпрому», «Engie Energy» из Швейцарии и нидерландским «Uniper», «OMV», «Shell» и «Wintershall». В 2019 году Польша обязала выплатить штраф в 172 миллиона евро «Engie Energy».

Ранее в СМИ появилась информация о смене владельца судна, способного достроить «Северный поток-2». Ранее нигде не сообщалось , кто является владельцем трубоукладчика. Эксплуатирующей организацией называли «дочку» «Газпрома» ― ООО «Газпром флот».