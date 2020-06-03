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Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи

Роман Захаров
12:53 03.06.2020
Федеральные медицинские центры, ранее перепрофилированные под лечение больных коронавирусом, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов.
Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи
© Фото: Пресс-служба президента

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Об этом глава правительства рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Руководитель кабмина подчеркнул, что федеральные медицинские центры, ранее перепрофилированные под лечение больных коронавирусом, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми медучреждения занимались раньше. 

«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной. Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация», - отметил премьер.

Мишустин уточнил, что, в первую очередь, речь идет о ряде федеральных клиник в российской столице. Такое решение, по его словам, будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, являющимся учредителем медорганизации.

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