Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Об этом глава правительства рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Руководитель кабмина подчеркнул, что федеральные медицинские центры, ранее перепрофилированные под лечение больных коронавирусом, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми медучреждения занимались раньше.

«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной. Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация», - отметил премьер.

Мишустин уточнил, что, в первую очередь, речь идет о ряде федеральных клиник в российской столице. Такое решение, по его словам, будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, являющимся учредителем медорганизации.