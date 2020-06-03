Парламент ЛНР закрепил за русским языком статус единственного государственного

Парламент ЛНР внес поправки в конституцию самопровозглашенной республики, закрепляющие за русским языком статус единственного государственного. До этого, согласно основному закону, в республике было два государственных языка - русский и украинский.

Изменения в конституцию были внесены на очередном заседании Народного совета. За поправки проголосовали 42 депутата, один воздержался. Против - голосов не было. Поправки вступят в законную силу после подписания документа главой ЛНР Леонидом Пасечником и публикации его на сайте парламента.

Ранее комитет Народного совета поддержал инициативу Пасечника и проголосовал за внесенный им проект закона, в соответствии с которым русский язык должен стать единственным государственным в пределах Луганской народной республики.