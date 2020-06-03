ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила благодарность России за вклад в оперативную работу организации по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Мы продолжаем оказывать поддержку странам в решении таких вопросов, как ведение больных COVID, лабораторная диагностика, эпидемиология, эпидемиологический надзор, логистика и поставки материалов», - подчеркнул представитель организации.

Он уточнил, что благодарен партнерам в РФ, Великобритании, Польше за предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов.

Напомним, за последние несколько месяцев российские военные медики оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более шести миллионов случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал примерные сроки начала вакцинации населения РФ от коронавируса. При этом он подчеркнул, что пока россиянам нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет COVID-19.