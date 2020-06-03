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Пригожин предложил собрать денег на лечение Заворотнюк

Виктория Ивашечкина
12:04 03.06.2020
Российский продюсер заявил, что готов работать и помогать коллегам по цеху бесплатно.
Пригожин предложил собрать денег на лечение Заворотнюк
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press

Супруг певицы Валерии, российский продюсер Иосиф Пригожин, заявил, что был бы не против возглавить фонд поддержки артистов. При этом он подчеркивает, что готов работать совершенно бесплатно.
Первой инициативой Пригожина стал призыв к артистам помочь оплатить лечение актрисе и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Как известно, звезда сериала «Моя прекрасная няня» больше года борется с онкологией.

«Я бы с удовольствием возглавил фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий», - признался продюсер.

По его мнению, фонд должен помогать как начинающим артистам, так и тем, кто уже вышел на пенсию.

«Я бы хотел, чтобы в наш фонд входили все: и артисты, и композиторы, и блогеры. Одним словом, состоятельные представители нашей отрасли. Мы бы раз в год в этот фонд откладывали какие-то свои деньги», - подчеркнул Пригожин.

Продюсер не раз выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который, как напомнил супруг Валерии, был известен своим неравнодушием к чужим бедам, сообщает «Собеседник. RU».

«Если в индустрии мне доверят миссию создать организацию помощи творческим людям, я с удовольствием на себя ее возьму!» - заключил Пригожин.

Напомним, в августе 2019 года появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк больна. Некоторые СМИ писали, что у нее был диагностирован рак мозга. Родственники подтвердили, что у актрисы действительно обнаружили глиобластому и она проходит лечение.

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