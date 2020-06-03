В Ростуризме рассказали, когда откроются пляжи Крыма и Краснодарского края

Пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение ближайших двух недель. Об этом рассказала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. По ее словам, пляжи по всей стране будут открываться индивидуально, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

«Общественные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», - отметила Лысенкова.

Она также подчеркнула, что Роспотребнадзор на данный момент дорабатывает дополнительные требования к пляжам, так как одна из проблем - вопрос контроля, сообщает Интерфакс-Туризм.

«Скорее всего, контроль останется на органах правопорядка. Мы с коллегами из МЧС также обсуждали, что делать с пляжами и какая ситуация с организованными и неорганизованными пляжами», - подчеркнула Елена Лысенкова.

По ее мнению, пользование неорганизованными пляжами негативно сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, подорожают ли турпутевки в России после коронавируса, и напомнил, что с 1 июня открылись здравницы в Краснодарском крае на Черноморском побережье Краснодарского.