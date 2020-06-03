Момент мощного землетрясения в Чили сняли на видео

В северо-восточной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 10.35 по московскому времени. Эпицентр сейсмоактивности находился в 50 километрах к югу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама и в 226 километрах к востоку от города Антофагаста. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Один из пользователей социальных сетей опубликовал видеозапись, сделанную во время землетрясения. На кадрах видно, что автор ролика в момент ЧП находился в помещении, внутри которого тряслась мебель и раскачивались подвесные лампы освещения.

К настоящему моменту о жертвах или разрушениях информации не поступало.