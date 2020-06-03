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Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Владимир Расходчиков
12:22 03.06.2020
Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о признаках, после появления которых можно начать ослаблять ограничения по COVID-19 в регионах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В некоторых регионах России после двухмесячного режима самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции постепенно смягчается часть ограничений для граждан и бизнеса. Какие главные симптомы и признаки можно расценивать как знак для снятия ограничений, в эфире программы «Между тем» рассказал первый заместитель Комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Эпидемия, которая прошла по Юго-Восточной Азии, Европе и затронула практически 204 страны, идет на спад. В нашей стране Москва, например, уже практически неделю демонстрирует то, что число госпитализированных меньше, чем число выздоровевших, то есть у нас баланс пошел в другую сторону. Вторым признаком является то, что тяжелых больных, которые находятся в реанимационных отделениях, у нас тоже мало, и это хорошо», - заявил академик.

Тем временем в Москве число выявленных случаев заболевания коронавирусом идет на спад, впервые с 23 апреля в городе выявлено менее двух тысяч случаев заболевания COVID-19.

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