В Москве впервые с апреля выявили менее двух тысяч случаев заболевания коронавирусом

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Москве за сутки составило 1 842. Этот показатель впервые с 23 апреля опустился ниже отметки в две тысячи.

«Распределение по субъектам: Москва - 1 842, Московская область - 736, Санкт-Петербург - 380», - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Самое маленькое количество новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Курганской области и Еврейской автономной области - по три, в Севастополе - два.

Таким образом, в настоящий момент в нашей стране официально подтверждено 432 277 случая инфицирования коронавирусом. Вылечились 195 957 человек, скончались - 5 215. Общее число проведенных тестов составляет 11 426 045.