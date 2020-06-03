Мишустин поручил проанализировать применение антивирусных указов московских властей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых руководством Москвы для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.

Из поручения следует, что ведомствам особое внимание нужно обратить на положения, которые больше всего затрагивают права и интересы граждан.

«Обеспечить информационное сопровождение данной работы. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации», - говорится в документе.

Отмечается, что ведомства обязаны исполнить поручение до 8 июня текущего года.

На прошлой неделе столичные власти объявили о втором этапе смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Теперь в Москве начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг. Кроме того, с понедельника жители города могут гулять по три раза в неделю, соблюдая специальный график прогулок.

Однако, режим пропусков и самоизоляции в Москве пока полностью не отменен. Он сохранится, по меньшей мере, до 14 июня.