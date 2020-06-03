Американцы подали в суд на Google за незаконный сбор личных данных

Американские жители подали коллективный иск в федеральный суд Калифорнии против корпорации Google. Истцы обвиняют корпорацию в незаконном сборе личных данных. При этом в случае признания вины Google, компании придется заплатить штраф в размере пяти тысяч долларов за каждого пользователя.

Интернет-пользователи жалуются, что знаменитая корпорация собирает информацию с помощью сервисов Google Analytics и Google Ad Manager и приложений, установленных на смартфонах, даже когда просмотр сайтов ведется в анонимном режиме, сообщает Reuters.

При этом пресс-секретарь компании Хосе Кастанеда отметил, что предупреждение о возможном сборе сайтами информации об активности пользователя выводится каждый раз при открытии окна в анонимном режиме.

Ранее сообщалось, что в Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны. Эксперты выявили в приложениях алгоритм, который показывает рекламу, влияющую не только на работу продукта, но и нагружающую процессор.