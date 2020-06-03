Украинцам рекомендовали не купаться в Черном море

Власти Одессы призвали жителей не купаться в Черном море. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте города.

Такое решение было принято после исследований проб морской воды, которые были взяты 25 и 26 мая в определенных контрольных точках Одессы. Согласно результатам, вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения», - говорится в сообщении ведомства.

Украинские власти планируют в июне открыть для посещения морские и речные пляжи, на которых граждане будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски с целью защиты от коронавируса. В стране зафиксировано более 24,5 тысяч случаев инфицирование COVID-19, из которых около 900 человек были выявлены в Одесской области.

В мае власти США заявили о выделении Украине 15,5 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Деньги направлены в виде гуманитарной и медицинской помощи.