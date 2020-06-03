Суд в Башкирии оправдал двух бывших полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

В Башкирии Верховный суд полностью оправдал бывших сотрудников полиции Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которые ранее были осуждены на семь лет за изнасилование коллеги. Изначально прокуратура просила ужесточить наказание мужчинам, а также лишить подсудимых специальных званий.

При этом наказание для третьего фигуранта дела - Павла Яромчука - снизили с шести до четырех лет, передает ТАСС.

«Галиева и Матвеева оправдали в полном объеме, Яромчука признали виновным, но снизили наказание с шести до четырех лет. И снизили размер взысканного гражданского иска с 3 млн до 500 тысяч рублей», - отметил адвокат Салавата Галиева Ренат Амирханов.

Напомним, в ночь на 30 октября 2018 года сотрудники правоохранительных органов напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел.