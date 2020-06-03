Картину Айвазовского продали на онлайн-аукционе в Лондоне почти за три миллиона долларов

Одну из картин русского художника Ивана Айвазовского продали на онлайн-аукционе, организованном компанией Sotheby's в Лондоне, почти за три миллиона долларов.

Картина «Неаполитанский залив», написанная художником в 1878 году, стала топ-лотом торгов, сообщается на сайте аукционного дома. При этом первоначальная стоимость была превышена более чем в два раза. В итоге полотно было продано почти за £2,3 миллиона ($2,9 миллиона по текущему курсу), а выручка торгов составила £5,62 миллиона ($7,1 миллиона).

Специалисты сообщили, что еще одно произведение Ивана Айвазовского - «Проходящий корабль лунной ночью» 1868 года - также было продано со значительным превышением оценочной стоимости. Полотно ушло с молотка за £435 тысяч ($548 тысяч) при оценке в £150-200 тысяч ($190-250 тысяч).

Уточняется, что с связи с пандемией коронавируса Sotheby's и другие аукционные дома переводят свои торги в режим онлайн.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby's за 118,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно 144 тысячи долларов) была продана бутылка коньяка, произведенного в 1762 году - еще до Великой французской революции.