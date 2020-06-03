Роспотребнадзор не станет штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций

Российских предпринимателей и бизнесменов не планируют штрафовать за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора при открытии заведений сферы услуг после снятия ограничений из-за коронавируса. При этом предприятия будут закрывать на карантин, если в них выявят вспышки заболевания. Об этом рассказал представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией предприятие закроют на карантин», - сообщил представитель вице-премьера.

Он добавил, что ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний, сообщает РИА Новости.

Ранее политик провел совещание с представителями бизнеса и деловых ассоциаций по вопросам поэтапного открытия ресторанов и кафе, предприятий туриндустрии.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на случай ухудшения ситуации с COVID-19. Они, в частности, касаются санитарной обработки подъездов, лифтов, лестничных маршей, детских площадок и других мест общего пользования в многоквартирных домах и на улицах.