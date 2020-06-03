В Боткинской больнице в Петербурге произошел пожар

В одном из корпусов Боткинской больницы Санкт-Петербурга произошло возгорание. По информации пресс-службы лечебного учреждения, в 05.50 по местному времени в боксе, где лежат пациенты с вирусным гепатитом, вспыхнули постельные принадлежности и мебель.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате ЧП один человек скончался от отравления продуктами горения.

Сотрудники больницы потушили огонь своими силами. Прибывшие на место происшествия пожарные произвели контрольную проливку помещения.

В настоящий момент экстренные службы устанавливают причину произошедшего.