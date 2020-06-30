Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции достигла 90%

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России достигла 90%. К настоящему моменту онлайн проголосовали свыше миллиона человек. Соответствующие данные утром во вторник были опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за ходом голосования.

Изначально голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес мероприятие на 1 июля. Позже в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля.

С этой же целью ввели электронный формат плебисцита в двух регионах - Москве и Нижегородской области. Онлайн-голосование стартовало 25 июня в 10.00 по московскому времени.

Также было предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».