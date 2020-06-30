ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт во Владикавказе. Сторонник «Исламского государства»* готовил в городе взрыв, после которого планировал уехать воевать на Ближний Восток.

«Предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий», - говорится в сообщении ФСБ.

В тайнике исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, известно, что он находился в переписке с боевиками ИГ*.

Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». К нему также позже планируется добавить статью о покушении на теракт.

* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.