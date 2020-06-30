Названы преимущества микроволновой печи перед плитой и духовкой

Микроволновая печь имеет ряд преимуществ перед обычной плитой и духовкой. Об этом рассказала эксперт по питанию, доктор биологически наук Ольга Багрянцева.

По ее словам, благодаря глубокому проникновению волн в пищу, она быстрее разогревается и готовится. По питательности и внутренней структуре она при этом не уступает еде, приготовленной традиционным способом, подтверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Когда речь идет о диетическом питании, микроволновая печь однозначно выигрывает, отметила Багрянцева.

«При приготовлении пищи в микроволновой печи не образуется золотистая корочка, как при жарке или приготовлении в духовке. Продукт остается диетическим. Золотистая корочка содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Это бензапирен, бензантрацен и другие», - пояснила она в интервью радио Sputnik.

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