В США сенаторы призвали к незамедлительному продлению СНВ-3

Американские сенаторы Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки выступили за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. Об этом говорится в письме, направленном в Белый дом, и проекте закона, внесенном в конгресс. Текст документов публикует RT.

В письме президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу сенатор Файнстайн сообщает, что Договор обеспечит большую «предсказуемость» развития ситуации в данной сфере, пока Вашингтон будет заниматься заменой устаревшего ядерного вооружения.

«Продление действия договора ограничит численность российских стратегических сил как минимум до 2026 года. Это поможет повысить предсказуемость и прозрачность в то время, как мы сами занимаемся заменой наших устаревающих систем ядерного вооружения», - уверена сенатор.

По ее мнению, продлив соглашение, США смогут дальше осуществлять надзор за соблюдением российской стороной условий договора и получать уникальные ценные сведения о численности, характеристиках, местонахождении и деятельности стратегических сил РФ.

Также Файнстайн убеждена, что продление СНВ-3 даст время на разработку нового документа, в том числе, касающегося присоединения к процессу КНР и принятия мер по ограничению и сокращению той части ядерного арсенала, которая не подпадает под соглашение, в частности гиперзвукового оружия.

За скорейшую пролонгацию Договора также выступил сенатор Эдвард Марки. При поддержке Файнстайн он внес в конгресс проект закона о снижении ядерной угрозы для Соединенных Штатов.

«В соответствии с американским политическим курсом США должны немедленно согласиться продлить договор СНВ-3 сроком на пять лет, до 5 февраля 2026 года, посредством двустороннего соглашения с РФ. Это нужно для того, чтобы и впредь иметь представление о местонахождении, передвижении, дислокации стратегических систем доставки и боезарядов, принадлежащих России», - сказано в его обращении.

Сенатор добавил, что продление документа станет «важным шагом на пути к подготовке почвы для многосторонней инициативы по контролю за вооружениями».

Кроме того, он призвал отказаться от проведения новых ядерных испытаний, а также ввести запрет на финансирование подобных тестов.