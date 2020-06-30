В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины

Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«С командой (экс-президента Украины Петра - прим. ред.) Порошенко было все понятно, а сегодня страной руководят временщики, которые ничего не соображают в хозяйствовании... Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них», - привели его слова в эфире «112 Украина».

Депутат сообщил, что на выборах главы государства Зеленского поддержали три четверти избирателей, однако большинство из них уже разочарованы действиями власти.

«Он (Зеленский - прим. ред.) не знает, что делать с государством», - подчеркнул народный избранник.

Также Рабинович напомнил о сказанных им в прошлом году словах о перспективах Владимира Зеленского на президентской должности.

«Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», - заявил депутат.

При этом он добавил, что, по его мнению, на сегодняшний день страна близка ко второму варианту.