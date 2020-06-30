Проглотившая огромную крысу чайка шокировала прохожих в Риме: видео

Проглотившая крысу целиком чайка шокировала жителей Рима. Видео, на котором птица за пару секунд съедает грызуна, стало вирусным в Сети – его посмотрели более трех миллионов раз.

Сцену сняли прохожие в центре Рима. На видео чайка проглатывает довольно большую крысу, а затем улетает и из ее клюва виден только хвост животного.

Пользователи соцсетей после просмотра ролика упрекнули власти в том, что центральные улицы столицы Италии очень грязные и замусоренные, а потому привлекают грызунов и насекомых вроде тараканов. Один из комментаторов с иронией заметил, что в борьбе с крысами чайки «эффективнее властей».