Проглотившая огромную крысу чайка шокировала прохожих в Риме: видео
Пользователи соцсетей после просмотра ролика упрекнули власти в том, что центральные улицы столицы Италии очень грязные и замусоренные.
© Видео: Rex Chapman Twitter © Фото: Rex Chapman Twitter
Проглотившая крысу целиком чайка шокировала жителей Рима. Видео, на котором птица за пару секунд съедает грызуна, стало вирусным в Сети – его посмотрели более трех миллионов раз.
Сцену сняли прохожие в центре Рима. На видео чайка проглатывает довольно большую крысу, а затем улетает и из ее клюва виден только хвост животного.
Пользователи соцсетей после просмотра ролика упрекнули власти в том, что центральные улицы столицы Италии очень грязные и замусоренные, а потому привлекают грызунов и насекомых вроде тараканов. Один из комментаторов с иронией заметил, что в борьбе с крысами чайки «эффективнее властей».