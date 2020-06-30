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В Московском планетарии рассказали, какие небесные тела можно будет увидеть во время парада планет

Роман Захаров
08:44 30.06.2020
По словам астронома Фаины Рублевой, рассчитывать на то, что с балкона можно будет увидеть, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, не нужно.
В Московском планетарии рассказали, какие небесные тела можно будет увидеть во время парада планет
© Фото: stihi.ru

Парад планет нельзя будет наблюдать полностью. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Уран с Нептуном издалека невооруженным взглядом вообще не видны. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью. Землю мы не видим, потому что находимся на ней. Венера видна, но только утром, а Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем и оно его затмевает», - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.

Рублева добавила, что наблюдать, как планеты, если и не образуют ровную линию, то группируются в одном направлении, человек смог лишь если бы удалился от Солнечной системы на несколько миллиардов километров. Директор планетария уточнила, что рассчитывать на то, что с балкона можно будет увидеть, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, не нужно.

По словам специалиста, планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно. В связи с этим  явление можно будет наблюдать порядка двух недель, в отличие от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно назначенное время.

Фаина Рублева также рассказала, что с 4 июля ночью можно будет наблюдать Марс, Юпитер и Сатурн, а утром - Венеру.

«До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн - 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего», - добавила она.

Редкое астрономическое событие начнется 4 июля 2020 года. Планеты Солнечной системы выстроятся особым способом, частично доступным для наблюдения с Земли. В последний раз такое явление наблюдалось в 1982 году, когда небесные тела расположились по дуге в 95 градусов. В нынешнем году прогнозируется небольшой угол отклонения от идеального выравнивания.

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