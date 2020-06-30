Юрист рассказал, почему Пелагея и Телегин разводятся через суд

Певице Пелагее и ее супругу Ивану Телегину не удалось решить вопросы, касающиеся развода, в досудебном порядке. По словам семейного юриста, мужчина перестал видеться с дочерью и оказывать ей финансовую поддержку.

Изначально, как говорила сама Пелагея, они с мужем хотели разойтись «интеллигентно, достойно и как положено». Однако Телегин в этой ситуации решил «самоустраниться», пояснил юрист, а потому артистка будет подавать на алименты.

«За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез», - рассказал собеседник «СтарХит».

Адвокаты Пелагеи также считают, что «будет нечестно», если московская квартира останется певице, а загородный особняк – хоккеисту. Дело в том, что квартира была куплена на деньги мамы Пелагеи, а четырехэтажный особняк в Подмосковье приобретался супругами совместно.