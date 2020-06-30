Дым застилает небо: кадры крупного пожара на складах в Петербурге

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге загорелись металлические склады. Из-за крупного пожара спасателям пришлось перекрыть движение по улице.

Сообщение о возгорании поступило в 5:25, на место выехали 153 сотрудника МЧС и 37 единиц техники. К месту возгорания направлен также пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Огонь распространился на площади 2300 кв.м., ем присвоили третий ранг опасности. В данный момент пожар локализован, сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.