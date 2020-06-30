Дым застилает небо: кадры крупного пожара на складах в Петербурге
К месту возгорания направили пожарный поезд и передвижную химико-радиометрическую лабораторию.
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На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге загорелись металлические склады. Из-за крупного пожара спасателям пришлось перекрыть движение по улице.
Сообщение о возгорании поступило в 5:25, на место выехали 153 сотрудника МЧС и 37 единиц техники. К месту возгорания направлен также пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Огонь распространился на площади 2300 кв.м., ем присвоили третий ранг опасности. В данный момент пожар локализован, сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.