В Китае обнаружили новый тип свиного гриппа, способный вызвать пандемию

Ученые из Китая обнаружили новый тип свиного гриппа, который потенциально может быть опасным для людей и спровоцировать новую пандемию. Об этом сообщает The Independent.

Штамм получил название G4 EA H1N1. Его выявили в результате взятия 30 тысяч мазков из носа свиней на бойнях по всей стране. По мнению специалистов, вирус является смесью птичьего гриппа и H1N1, который в 2009 году унес жизни сотен тысяч человек по всему миру.

Согласно результатам проведенного исследования, болезнь обнаружили в 10 провинциях страны. Кроме того, антитела к G4 нашли в крови у 10% работников свиноводческих ферм.

Инфекционисты рекомендовали не пренебрегать исследованием новых вирусов. Эволюционный биолог Марта Нельсон считает, что «грипп может нас удивить».