Военные специалисты полевых госпиталей в Дагестане поучаствовали в голосовании

Военные специалисты мобильных многопрофильных госпиталей Минобороны России в Дагестане поучаствовали в голосовании по поправкам к Конституции. Оно прошло на избирательных участках на территории соединений Южного военного округа, дислоцированных в республике.

В голосовании приняли участие свыше 200 военнослужащих. Среди них 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов Южного и Западного военных округов.

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В Дагестане из-за сложной ситуации с коронавирусом развернуто два мобильных полевых госпиталя общей вместимостью 200 коек.

Голосование по поправкам в России проходит с 25 июня по 1 июля. На территории страны в общей сложности работает почти сто тысяч участковых комиссий.