В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для автомобилистов

В России с 1 июля вступят в силу три новых правила, затрагивающих несколько важных для автовладельцев сфер: медицинское освидетельствование, легализацию модификаций в конструкции автомобиля и импорт праворульных машин.

Так, по данным портала Autonews.ru, для получения или продления водительского удостоверения врач-нарколог сможет обязать водителей, которых заподозрит в злоупотреблении спиртным или наркомании, сдать дополнительные анализы.

Второе нововведение коснется регистрации некоторых модификаций автомобиля: изменения в двигателе при переводе его на газовое топливо и установку лебедок, внешних багажников или фаркопов. С 1 июля владельцам машин придется предоставлять их в специальную лабораторию для проверки такого тюнинга.

Ранее автомобилисты могли сделать заключение дистанционно на основании снимков модифицированного транспортного средства, однако теперь данный документ можно будет получить лишь при освидетельствовании в лаборатории.

Третье правило изменит нормы импорта праворульных автомобилей: в РФ запретят ввоз транспортных средств категории М2 и М3 (самосвалов, строительной техники, микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов). Для легковых автомобилей категории М1 существенно усложнится процедура ввоза и растаможивания, но запрета на сам ввоз не будет.