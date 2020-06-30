В сенате США предложили купить у Турции C-400

Сенатор от республиканцев Джон Тьюн предложил США выкупить российские С-400 у Турции. Об этом сообщается в тексте поправок к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA).

Приобрести зенитно-ракетные комплексы предполагается на средства Сухопутных войск США. Готова ли к такой сделке Анкара, в поправках не уточняется.

Председатель комитета по международным отношениям сената, республиканец Джим Риш между тем предложил, напротив, ввести против Турции санкции в течение 30 дней после вступления в силу NDAA.

Россия начала поставки систем ПВО Турции в прошлом году. В начале июня Москва и Анкара договорились о поставках второго комплекта С-400, также обсуждается вопрос об участии Турции в производстве зенитно-ракетных комплексов.