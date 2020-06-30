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Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу года

Ян Брацкий
06:15 30.06.2020
По оценкам экономического эксперта, курс доллара до конца года будет колебаться в диапазоне 65-75 рублей.  
Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу года
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Официальный курс доллара должен вернуться к отметке в 60 рублей. В этом уверен президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

По его мнению, разница между инфляцией в России и США постепенно сокращается, а бюджетное правило защищает отечественную валюту от волатильности нефтяных котировок.

«Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю именно потому, что не накоплен значительный инфляционный дифференциал с долларом. Накопленная инфляция за период кризиса не показывает ничего выдающегося – те 4%, которые установлены таргетом, и 2%, которые наблюдаются в США – не такие вещи, которые должны фундаментально ослаблять курс, и в такой ситуации курс определяется конъюнктурой», - цитирует РИА Новости заявление эксперта.

Раньше, по мнению эксперта, каждый новый кризис выводил курс доллара на новую высоту, с которой он уже не опускался.

«Сейчас мы видим незначимые колебания с точки зрения золотовалютных резервов для Банка России, если с ними сравнивать. И при этом курс спокойно удержался, не было систематического избавления от рубля. Я думаю, что это действительно может быть фундаментом для укрепления отечественной валюты», - выразил надежду Романчук.

По его оценкам, до конца года, пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 65-75 рублей за доллар, что не окажет существенного влияния на устойчивость национальной валюты. 

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