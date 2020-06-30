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СМИ узнали, какими словами Трамп обзывал Меркель, Макрона и Мэй

Иван Линдеманн
05:26 30.06.2020
Это происходило во время засекреченных телефонных переговоров. По данным источников CNN, президент США проявляет наибольшую жестокость к тем, кого считает слабаками.
СМИ узнали, какими словами Трамп обзывал Меркель, Макрона и Мэй
© Фото: Shealah Craighead, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В засекреченных телефонных переговорах президент США Дональд Трамп неоднократно оскорблял зарубежных коллег. Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

По информации собеседников агентства, канцлера Германии Ангелу Меркель глава Белого дома называл «глупой». В Берлине, как сообщается, были приняты специальные меры, чтобы сохранить эти разговоры в тайне.

Нападкам подвергалась и бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Американский лидер осыпал ее оскорблениями за подход к Brexit, НАТО и иммиграции. Отмечается, что Трамп называл британского политика «дурой» и «бесхребетной».

Кроме того, глава Белого дома унижал президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Источники CNN отмечают, что Трамп проявляет наибольшую жестокость к тем, кого считает слабаками.

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