Гротеск и фарс: во что превратилось американское движение Black Lives Matter

Борьба за равные права для темнокожих в мире приобретает уже комичные формы. Не так давно была заявлена инициатива покрасить болиды в «Формуле-1» в черный цвет. Шуткой перестал быть вопрос о первенстве хода белыми в шахматах. Его действительно поставили в Австралии.

Ударная волна антирасистских настроений растет и, кажется, сметает все на своем пути, в том числе стирая свою же историю. В Нью-Йорке решено демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории. Конную статую белого президента с двух сторон сопровождают пешие - коренной американец и темнокожий. Причина демонтажа, как выяснилось, оскорбительный характер памятника, а именно расовая дискриминация и колониальная экспансия.

«Радикальные левые в этом городе вышли из-под контроля и сносят памятники. Они говорят, что их чувства задеты. Они должны забыть о своих чувствах и понять, в чем на самом деле заключается наследие и сила Америки», - призывает один из участников уличных протестов.

Волна возмущений дошла и до памятников русским государственным деятелям. Группа жителей города Ситки требует снести статую первого губернатора Аляски Александра Баранова. Ситка когда-то была столицей Русской Америки, сейчас в защиту памятника собирают онлайн подписи.

«Мы считаем, что снос статуи – это стирание нашего российского исторического наследия. Статуя является важным напоминанием об истории межкультурного взаимодействия и дипломатии», - говорится в тексте петиции, подпись под которой оставляют все больше жителей Аляски.

Расизм усмотрели даже в облике Иисуса Христа. Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор призвал снести европейские статуи сына Божьего. По его мнению, светлокожий Христос - это превосходство белой расы. Англиканская церковь тут же поддержала эту идею и рассказала, как на самом деле выглядел Иисус.

«Иисус был с Ближнего Востока, он не бы белым. Важно, чтобы мы это помнили», - говорится в заявлении Архиепископа Кентерберийского.

Против расизма даже мультфильмы. Создатели легендарных «Симпсонов» заявили - белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей, так удастся избежать дискриминации.

Индустрия красоты не отстает и тоже говорит «нет» расовой дискриминации. Довольно странным способом: например, на тюбиках французской косметики больше не увидеть название - светлый тональный крем.

«Группа компаний L'Oreal Group приняла решение убрать слова "белый", "светлый" и "осветляющий" из названий всех продуктов для ухода за кожей», - сказано в заявление косметического гиганта.

А вот Facebook не делает никаких антирасистских заявлений, однако некоторые пользователи на своих страничках в соцсети порой могут высказываться не корректно. Правозащитники считают, что компания Марка Цукерберга недостаточно борется с такими враждебными заявлениями. Как результат - рекламодатели бойкотируют Facebook.

Борьба за расовое равенство – дело, казалось бы, благое, уже давно превратилось в откровенный гротеск и фарс. Расистский подтекст находят там, где его нет - в одежде, в фильмах, в эскимо. Компании дотошно выискивают - какие еще мелочи могут обидеть темнокожих. Самое главное в погоне за политкорректностью - сохранить здравый смысл.

