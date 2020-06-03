Жарко, как в июле: в Гидрометцентре сообщили о потеплении к воскресенью

На Европейской части России в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля. Потепление уже начнется с четверга, 4 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля», - рассказал РИА Новости Вильфанд.

Он добавил, что июльские показатели температуры воздуха сохранятся и в начале следующей рабочей недели. Также ожидаются дожди, интенсивные и кратковременные. Потепление связано с поступлением с востока, юго-востока и юга теплых воздушных масс. Ожидается, что в воскресенье, 7 июня, столбики термометров в центре Европейской части России поднимутся до 23-25 градусов тепла. На юге воздух может прогреться до 31 градуса тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на большинстве территорий страны в июне среднемесячная температура будет около нормы. Ожидаются и «очаги тепла» в Западной Сибири, северной половине Красноярского края и Чукотке.