Мишустин поручил Минздраву изменить ОМС для начала плановой работы больниц
Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин дал поручение Минздраву внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) для возобновления плановой работы медицинских учреждений. Сделать это необходимо в срок до 4 июня, сообщается на сайте кабинета министров.
«Минздраву России внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 года №432), в целях возобновления плановой работы медицинских организаций», - говорится в сообщении.
Кроме того, Минздраву и главам российских субъектов поручено до 5 июня обеспечить сохранение резервного коечного фонда, созданного для приема и лечения инфицированных коронавирусной инфекцией. Подобная мера предусмотрена на случай возможного возобновления роста заболеваемости COVID-19. До 3 июня главы регионов должны оценить потребность медицинских учреждений и работников в средствах индивидуальной защиты, а также провести ревизию созданных запасов.
«При поступлении информации о нехватке средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях обеспечить обязательное рассмотрение каждого такого случая и незамедлительное принятие соответствующих мер по исправлению ситуации», - говорится в принятом решении.
Анализировать заявки будут Минпромторг и Минздрав. Эти же ведомства должны будут обеспечить все поставки в случае необходимости.