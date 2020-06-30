Вдали от Родины: военнослужащие РФ в Сирии проголосовали по поправкам в Конституцию

Российские военнослужащие в Сирии проголосовали по вопросу внесения поправок в Конституцию. Голосование организовали на авиабазах Хмеймим и Метрас. Все внутренние помещения, в которых установлены кабинки для голосования и урны, заранее продезинфицированы бойцами РХБЗ.

Особое внимание к защите голосующих от коронавирусной инфекции. К этому дню в Хмеймиме готовились долго. Процедура для всех одинаковая. Каждому измеряют температуру, на руки распыляют антисептик, поэтому перчатки выдают только тем, кто работает с документами. Урна заполняется быстро, только за час проголосовали более 300 военнослужащих.

«Несмотря на то, что мы здесь вдалеке от дома, и выполняем боевую задачу, я считаю, что каждый должен прийти, сделать свой выбор, и это долг каждого гражданина Российской Федерации вне зависимости от того, военнослужащий он или гражданский», - считает военнослужащий ВС РФ Михаил Владимиров.

Друг за другом, конечно, соблюдая обязательную дистанцию, стоят офицеры и рядовые. В числе первых проголосовавших командование группировки. Вся процедура занимает несколько минут. Заход в палатку, предъявление удостоверения личности, получение на руки бюллетеня.

В саму отдаленную точку, где голосуют наши военнослужащие, необходимо лететь над пустыней. Это авиабаза Метрас, - самый север страны и бывший американский опорный пункт. Теперь над базой развевается российский триколор.

«Есть у нас определенные участки, где должно голосовать определенное количество военнослужащих. Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данные территории для голосования», - рассказывает член избирательной комиссии при посольстве РФ в САР Елена Кулешова.

В древнем городе Алеппо голосуют военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и военные полицейские. На входе настоящий душ из дезинфицирующего раствора. В первую очередь проголосовали те, кому скоро выезжать на боевое дежурство.

В Латакии очередь перед входом в российское консульство. Выразить свое отношение к поправкам приехали россияне, жители окрестных городов. Они голосуют прямо в кабинете консула. Люди приходят в течении всего дня, - часы работы избирательного участка, такие же, как и на родине, - с восьми утра до восьми вечера.

«Каждому российскому гражданину, проживающему вдали от родины, тем более, в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на родине. Поэтому столько людей сейчас приходят на участок», - заявил заведующий консульским отделом в Латакии Заур Гусейнов.

После окончания голосования, урну из консульства отвезут в посольство в Дамаске. Там избирателей ждут первого июля. Тогда же и подсчитают все голоса.