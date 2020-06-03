«Глядя мне в глаза»: обстрелянная полицией США журналистка Sputnik раскрыла подробности инцидента

Полицейский, стрелявший в продюсера Sputnik Николь Руссел у Белого Дома знал, что она журналист, а жестокость по отношению к представителям прессы, освещавшим протесты, была не оправдана. Сейчас женщина приходит в себя, она получила многочисленные ранения от резиновых путь и надышалась слезоточивым газом.

По словам Руссел, у нее на шее висело редакционное удостоверение, и она работала вместе с другими коллегами в самом центре событий. В какой-то момент она подошла к полицейским заграждениям максимально близко.

«Я начала снимать. Я подобралась близко к полицейской линии, чтобы заснять происходящее, снять, как людям распыляют газ прямо в лицо, снять, как люди храбро подходят к полицейским и говорят: "Мы мирные демонстранты. У нас подняты руки. Не стреляйте"», - рассказала Руссел.

С ее слов, полицейские действовали предельно жестоко. Безоружных людей с транспарантами били палками, расстреливали из травматических ружей и закидывали гранатами со слезоточивым газом. Наконец, один из правоохранителей в полной амуниции оказался прямо напротив журналистки.

«Я сказала, что я - журналист, а он сказал: "Отойди". И когда он сказал мне отойти, я начала отходила назад, повторяя, что я - журналист. Представитель военной полиции, глядя мне в глаза, выпустил в меня гранаты, заряженные резиновыми шариками. У меня на правом боку около семи повреждений, и еще на голени. Это следы от резиновых пуль», - недоумевает женщина.

Оглушенную Николь повалили на землю и придавили щитом. Все это время она кричала, что является сотрудником СМИ и просто выполняет свою работу. Коллеги Руссел не прекратили снимать.

«Я была так близко к полиции, потому что думала, что меня защитит удостоверение журналиста. Но, меня повалили на землю, придавили к земле, и продолжили выпускать слезоточивый газ. Там было много протестующих и журналистов. Есть множество видео, на которых видно жестокое отношение к представителям прессы со стороны всех этих полицейских. Представители конной полиции также нападали на протестующих. Лошади вставали на дыбы, отталкивая протестующих назад, чтобы зачистить территорию вокруг Белого Дома», - вспоминает продюсер.

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