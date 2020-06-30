Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут отметить плату за содержание аварийных домов

Ян Брацкий
06:07 30.06.2020
Стоимость содержания домов и выполнение текущего ремонта в них, в таком случае, будет финансироваться за счет федеральной казны. 
В России могут отметить плату за содержание аварийных домов
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

В России могут отменить или сократить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. Соответствующий законопроект, предусматривающий снижение платы на 20-50%, разработан в Госдуме.

Документ также предусматривает и полную отмену платежей для жильцов аварийных домов, которые не были снесены в срок, хотя и включены в программу расселения.

Как сообщил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев, стоимость содержания, а также выполнения текущих ремонтных работ в таких домах можно компенсировать из бюджета.

«Если скидка будет составлять 20%, то в год в целом на страну потребуется около одного миллиарда рублей, если 30% - 1,5 миллиарда, а снижение платы на 50% обойдется примерно в 2,5-3 миллиарда рублей», - заявил в интервью «Известиям» Чернышев.

В России на данный момент 18,6 миллионов квадратных метров аварийного жилья, однако, только 10,5 миллионов «квадратов» входят в программу по переселению.

Расселение граждан из аварийного жилья регулируется национальным проектом «Жилье и городская среда» и реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 миллиардов рублей до конца 2024 года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.06.2020, 20:05
Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию составила 80%
Дата29.06.2020, 17:33
Замминистра обороны РФ Цаликов проверил развитие военной инфраструктуры в Тыве
Дата27.06.2020, 21:52
Гол Смолова помог «Сельте» не проиграть «Барселоне»
Дата29.06.2020, 17:38
Атомная подлодка «Князь Владимир» вышла в море для перебазирования
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:15 В стране и мире
Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу года
06:07 В стране и мире
В России могут отметить плату за содержание аварийных домов
05:01 Армия
Видео
Военные медики в Чите приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
05:00 Армия
Видео
Испепеляющий «Бал»: кадры стрельбы ракетного берегового комплекса в Черном море
04:27 В стране и мире
Видео
Гротеск и фарс: во что превратилось американское движение Black Lives Matter
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Рухнул на деревья: жесткая посадка воздушного шара в Новгороде попала на видео
СМИ узнали, какими словами Трамп обзывал Меркель, Макрона и Мэй
Видео
Стерли черту: медведи устроили разрушительную драку на границе России и Китая
«Не до творческих планов»: коллега Петросяна высказался о проблемах юмориста с женой и дочерью
Видео
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Обеспокоил поклонников: Нурмагомедов опубликовал снимок с отцом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.