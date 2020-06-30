В России могут отметить плату за содержание аварийных домов

В России могут отменить или сократить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов. Соответствующий законопроект, предусматривающий снижение платы на 20-50%, разработан в Госдуме.

Документ также предусматривает и полную отмену платежей для жильцов аварийных домов, которые не были снесены в срок, хотя и включены в программу расселения.

Как сообщил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев, стоимость содержания, а также выполнения текущих ремонтных работ в таких домах можно компенсировать из бюджета.

«Если скидка будет составлять 20%, то в год в целом на страну потребуется около одного миллиарда рублей, если 30% - 1,5 миллиарда, а снижение платы на 50% обойдется примерно в 2,5-3 миллиарда рублей», - заявил в интервью «Известиям» Чернышев.

В России на данный момент 18,6 миллионов квадратных метров аварийного жилья, однако, только 10,5 миллионов «квадратов» входят в программу по переселению.

Расселение граждан из аварийного жилья регулируется национальным проектом «Жилье и городская среда» и реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 миллиардов рублей до конца 2024 года.