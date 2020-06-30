Российские ученые создали энергетическую установку для базы на Луне

Специалисты Курчатовского института запатентовали систему, которая сможет обеспечить энергетические потребности будущей российской лунной базы и ее обитателей. Система разработана таким образом, чтобы преобразовывать тепловую энергию в электрическую.

«Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обеспечение необходимой мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях внешней среды лунной базы», - говорится в описании изобретения, которое цитирует ТАСС.

Система состоит из двух замкнутых контуров. Один из них включает солнечный коллектор, теплообменник горячего спая и циркуляционного насоса. При попадании солнечного света на коллектор, тепло будет проходить в теплообменник через трубопровод горячего жидкометаллического контура и с помощью насоса возвращаться обратно для нагрева. Второй контур, напротив, будет обеспечивать отвод тепла с помощью теплообменника холодного спая, который трубопроводом соединен с холодильником-излучателем. Таким образом, за счет разницы температур, энергия будет образовываться в термоэлектрическом преобразователе.

«Автономная космическая энергетическая установка производит необходимую для функционирования лунной станции энергию во время лунного дня, а ее избыток накапливает для работы во время лунной ночи», - уточняется в описании изобретения.

Обитатели лунной базы смогут накапливать энергетические излишки в обыкновенных аккумуляторных батареях или механических системах аккумулирования.

Освоить спутник Земли в Роскосмосе рассчитывают к 2040 году. План условно поделен на три этапа. Первый этап называется «Вылазка», второй – «Форпост», и третий – «База».

Первый этап программы подразумевает обкатку всех разрабатываемых технологий на Международной космической станции (МКС). Планируется вывод на орбиту Луны базового модуля новой станции. На саму поверхность спутника отправят три автоматических аппарата: «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

В рамках второго этапа запланирована высадка космонавтов на Луну и создание первых элементов базы, а на третьем этапе на Луну доставят все необходимое для создания базы и поддержки ее жизнедеятельности.