В ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в мире

Ситуация с коронавирусом улучшилась в нескольких странах. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Но, несмотря на это, риск ускорения пандемии нельзя исключать.

«Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться», - приводят слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса РИА Новости.

В организации отметили, что ситуация с COVID-19 еще не завершилась. Спустя полгода после появления первых очагов неизвестного типа пневмонии в Китае число инфицированных в мире достигло 10 миллионов человек, скончались 500 тысяч.