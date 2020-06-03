В Турции рассказали о совместной работе с Россией над созданием вакцины от COVID-19

Российские и турецкие ученые будут вместе работать над созданием эффективной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Накануне у него состоялся телефонный разговор с главой Минздрава России.

«Я провел переговоры с моим коллегой, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над созданием лекарств и вакцин», - написал Коджа на своей странице в Twitter.

Ранее важность сотрудничества при создании лекарства от COVID-19 подтвердили главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры условились и дальше обмениваться информацией о методиках лечения коронавируса. Нацеленность на диалог с Анкарой также подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило шесть миллионов человек. В России, по данным, предоставленным федеральным оперативным штабом, зафиксировано 423 741 заболевших, 5 037 пациентов спасти не удалось.