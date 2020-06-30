Стальная нить: стартует движение грузовых поездов по Крымскому мосту

Первые грузовые поезда проследуют по Крымскому мосту 30 июня. Два состава выдвинутся на встречу друг другу с полуострова и материка.

В церемонии открытия движения поездов планируют принять участие глава российского Минтранса Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, а также глава Севастополя Михаил Развозжаев.

«Тридцатого июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение», - сообщил информационный центр «Крымский мост».

После открытия грузового железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией, грузооборот начнет постепенно расти. Среди основных грузов значатся зерно, нефтепродукты, металлопрокат, стройматериалы и химикаты. При этом, стоимость их перевозки снизится до 50%, считает глава министерства транспорта Евгений Дитрих.



Крымский мост был торжественно открыт в конце прошлого года. За это время по переправе проследовали более 500 поездов, которые перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.