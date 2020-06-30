В России выявили более ста штаммов коронавируса

С момента появления первых заболевших в России было выявлено более ста штаммов нового типа коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Их сейчас у нас более 100», - сказал он в интервью РИА Новости.

Отметим, что глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что COVID-19 не обладает высокой изменчивостью.

«Вектор» - это один из крупнейших в России научных центров вирусологии и биотехнологии. Он расположен в наукограде Кольцово Новосибирской области.

По последней информации, в РФ коронавирусом болеют 641 156 человек, выздоровели 403 430, скончались 9166.