США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили правила экспортного контроля за поставляемыми в Россию товарами. Новые правила Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США вступили в силу в понедельник, 29 июня.

Первое ограничение касается гражданских поставок. Теперь американские экспортеры, которые раньше доставляли предназначенный для гражданских лиц товар, будут обязаны лицензировать его. Речь идет о следующей продукции: подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другое.

Помимо РФ, новое правило затронет Белоруссию, Украину, Армению, Азербайджан, Казахстан, Ирак, Венесуэлу и Китай.

Второе правило - расширение определения «военного использования» товаров. Это значительно сократит возможности оборонного сектора России при закупке американских технологий. Под конечным пользователем теперь будут пониматься не только вооруженные силы, национальная полиция, нацгвардия, разведслужбы, но и любое лицо, чьи действия направлены на поддержку военного использования продукции.

Кроме того, под запрет попали генераторы для использования на АЗС, лазеры, сенсоры, двигательные установки, часть оборудования для морских судов.

Напомним, что в феврале 2020 года США включили РФ в список стран, которые вызывают озабоченность с точки зрения экспорта ракетных и ядерных технологий. После этого Вашингтон прекратил выдачу лицензий на поставку в нашу страну тех материалов и товаров, которые могут быть использованы при производстве биологического или химического оружия.