Глава Минобрнауки назвал самую востребованную профессию в мире

Самой востребованной профессией в IT- сфере является специальность аналитика данных. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире - это аналитик данных», - сказал он в ходе совещания по ситуации на рынке труда.

Кроме того, уверен Фальков, в настоящее время востребованы медики и педагоги. Традиционно хорошо устраиваются выпускники инженерных вузов.

Лидерами по трудоустройству, по словам министра, являются МГУ и СПбГУ.