Мощный пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован
В пресс-службе МЧС рассказали, что огонь распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
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В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области удалось локализовать пожар в здании Дома культуры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Пожар локализован в 23.20 на площади 2,4 тысячи квадратных метров», - сказано в сообщении.
Сообщение о возгорании в Доме культуры поступило в 21.16 по московскому времени. Огонь охватил кровлю здания. Информации о пострадавших и погибших не поступало. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия.