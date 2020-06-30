Мощный пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован

В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области удалось локализовать пожар в здании Дома культуры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пожар локализован в 23.20 на площади 2,4 тысячи квадратных метров», - сказано в сообщении.

Сообщение о возгорании в Доме культуры поступило в 21.16 по московскому времени. Огонь охватил кровлю здания. Информации о пострадавших и погибших не поступало. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия.